O ex-candidato ao governo, Ciro Gomes, presidente nacional do PDT, deve expulsar 8 deputado federais da bancada no Congresso Nacional, entre eles, Silvia Cristina, de Rondônia, por votarem à favor da reforma da previdência.

O anúncio foi feito horas antes da votação da proposta apresentada pelo governo Bolsonaro, ocorrida nesta quarta-feira, 10, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Antes da votação, em entrevista à imprensa nacional (VEJA VÍDEO), Ciro já havia anunciado seu posicionamento, dizendo que “nós somos um partido democrático trabalhista. Vem de Brizola, Getúlio Vargas e outros. Como é que a gente pode, com essa raiz, com essa natureza, como eu ando dizendo como intérprete do partido, que essa reforma da previdência é necessária mas está sendo feita de forma inversa a nossa proposta. Aí você fala essas coisas e seu partido vota à favor. Se algum deles resolver votar contra o povo está no partido errado”, ameaçou.

Além de Silvia Cristina (RO), devem ser expulsos: Tabata Amaral (SP), Alex Santana (BA), Flávio Nogueira (PI), Gil Cutrim (MA), Jesus Sérgio (AC), Marlon Santos (RS) e Subtenente Gonzaga (PDT-MG)

