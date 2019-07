Mais uma vez, um grupo de vereadores, liderado pelo presidente da Casa de Leis, Luiz Carlos Spohr, faz uso de diárias destinadas pela Câmara para ir até a capital com a justificativa de “manter reuniões” com deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE)

O curioso é que a ALE está em recesso no período de 1º de julho a 1º de agosto, quando seus integrantes retornam aos seus municípios e/ou redutos eleitorais e o parlamento estadual não funciona.

Também é curioso que os parlamentares de Pimenteiras do Oeste façam uso das diárias num momento em que o Legislativo local está em recesso (espécie de férias que têm direito) que vai de 1º à 31 de julho e que, em tese, todos os atos administrativos do Legislativos estariam paralisados, conforme prevê a Lei Orgânica do Município de Pimenteiras.

Conforme o Portal da Transparência, foram registradas dez diárias no período de 1º de julho até esta sexta-feira, 12. Além de servidores da Casa, fazem parte da lista de beneficiados os vereadores Luiz Spohr, Daiana de Souza, Roberto Cavalcante Santos e Ramon das Neves. Cada um deles pegou 5 diárias, no valor total de R$ 1.750,00.

As justificativas foram diversas. Daiana explicou que se deslocou à capital para entregar os projetos das emendas solicitadas ao gabinete do deputado Eyder Brasil, e também dos deputados Luizinho Goebel e Chiquinho da Emater. Este dois últimos têm escritórios em Vilhena.

Já Roberto Santos disse que iria à ALE, no gabinete do deputado Jean de Oliveira e que manteria reunião com o deputado “Lebrão”. Seguidamente, Luiz Spohr foi a Porto Velho para participar de audiência na ALE e ir ao gabinete da deputada Rosangela Donadon, para tratar sobre o aditivo da construção do plenário da Casa de Leis do seu município.

Por sua vez, Ramon Neves afirmou que foi acompanhar Luiz Carlos e que iria ao gabinete do deputado Cirone Deiró.

GASTOS SUPERAM CÂMARAS DO CONE SUL

Só nestes sete meses, a Câmara de Pimenteiras já gastou mais de R$ 83 mil em diárias, superando outras maiores, como a de Vilhena e Colorado do Oeste (leia AQUI).