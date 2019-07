A Câmara de Vilhena realiza às 19h30 de hoje à noite, a última sessão ordinária antes do recesso legislativo que inicia nesta quinta-feira, 18, e vai até 31 de julho.

Na pauta, entre vários projetos de leis e indicações, há três requerimentos polêmicos que serão debatidos e apreciados pelo parlamentares.

Um deles refere-se às consideradas “refeições polpudas” anunciadas pela prefeitura, através da secretaria municipal de agricultura (Semagri), oferecidas diariamente durante a realização da Rondônia Rural Show, que aconteceu entre os dias 3 a 7 de julho passado em Vilhena.

Há suspeita de que a prefeitura ofereceu a alimentação de forma irregular. O questionamento rende polêmica devido à legalidade da prefeitura, que é um órgão público, realizar esta atividade numa festa particular. Ao todo, foram 500 refeições, conforme anunciado pela assessoria da própria municipalidade.

Através do requerimento 028/2019, o vereador Carlos Suchi (Podemos) requereu ao prefeito Eduardo Japonês (PV) planilha contendo detalhadamente os gastos que o Poder Executivo teve durante o evento, através de suas secretarias especificando os gastos com alimentação, bem como uma lista com o nome dos servidores que estiverem a serviço do Poder Executivo na feira.

OUTROS REQUERIMENTOS

Ainda, Suchi apresentou mais dois requerimentos. O primeiro de número 027/2019, requerendo ao mandatário municipal informe onde está sendo investido o recurso que a empresa JBS Friboi repassa para o município através do convênio 2.588/2018, e também quantos servidores do Município estão à disposição da empresa JBS com nome e função dos servidores.

O caso já foi assunto levantado pelo Extra de Rondônia, com o secretário de Turismo e Comércio, Marcondes Cerruti, afirmando que parte do recurso de R$ 1 milhão será destinado para repasse financeiro ao Sebrae, Senai e Aciv (leia AQUI e AQUI).

No terceiro requerimento de número 029/2019, Suchi requer a Eduardo Japonês que informe os motivos pelo qual a lei 3.801, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede municipal, de autoria do vereador Célio Batista, não está sendo aplicada na rede municipal de saúde

RECESSO

Conforme o presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo, a primeira sessão ordinária após o recesso ocorrerá em 6 de agosto.