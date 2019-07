A Sicoob Credisul inaugurou na sexta-feira 12 , uma nova agência em Cáceres, no Mato Grosso. O coquetel de abertura reuniu cerca de 100 pessoas, entre convidados, imprensa e autoridades local.

A agência é a 22º da Sicoob Credisul, a 10ª no Estado do Mato Grosso, as demais estão distribuídas em Rondônia e Acre.

Com mais de 400 m² de área construída, amplo espaço para atendimento e caixas com área reservada, a nova unidade está localizada na Rua Coronel Farias, nº 110, centro da cidade.

A agência faz parte do plano de expansão da cooperativa, que começou em 2017 com a incorporação da Sicoob Empresarial. De acordo com o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a chegada da Sicoob Credisul à cidade vai de encontro ao propósito do cooperativismo, de promover a justiça financeira no país.

A Sicoob Credisul possui portfólio de produtos e serviços para atender o perfil de todos os cooperados, sejam eles pessoas físicas, jurídicas, do campo ou da cidade. Com linhas de crédito, poupança, cartão, conta corrente, investimento, previdência, consórcio, seguros, financiamentos e cobrança bancária, entre outros, a um custo mais competitivo do que o praticado pelo mercado.