Conforme boletim de ocorrência, na tarde de terça-feira, 16, A.M.B.R, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena e contou que dias atrás, sua casa foi alvo de bandidos, e entre os objetos furtados, havia uma máquina de lavar roupas da marca Eletrolux 12 quilos.

Contudo, a dona de casa descobriu que sua máquina estava à venda na internet. Com isso, a vítima em companhia de dois policiais civis, foram até a casa do vendedor identificado pelas iniciais S.D.V, de 25 anos, na Avenida 1703, no bairro Jardim Primavera.

O rapaz que estava vendendo a máquina disse à polícia que tinha pego o objeto numa dívida que tinha para receber e não sabia que era furtada. Porém, além disso, no imóvel também havia uma bicicleta, no qual o suspeito não apresentou nota fiscal e uma nota promissória com certo valor preenchido.

Os objetos foram apreendidos levados para a delegacia, onde o fato deverá ser esclarecido.