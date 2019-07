Na tarde desta terça-feira, 23, por volta das 16h30, um grave acidente aconteceu na BR364 entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici.

Segundo as informações, o acidente foi motivado por uma ultrapassagem irregular realizada pelo condutor de uma carreta carregada de soja que seguia sentido a cidade de Vilhena, momento esse que colidiu frontalmente com um bitrem carregado de combustível e devido a isso houve uma grande explosão no qual o fogo tomou conta de ambos os veículos, impossibilitando a saída de ambos os motoristas dos veículos, vindo ambos a morrerem carbonizados.

O condutor da carreta de combustível foi identificado como, Lindomar Dias de Souza conhecido como fininho de 44 anos e seria morador da cidade de Vilhena, já o condutor da carreta de soja ainda não foi identificado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cacoal foi acionada e esteve no local prestando apoio no combate ao incêndio, tendo em vista que rapidamente o as chamas também se alastraram pela vegetação, dificultando ainda mais os trabalhos de combate ao incêndio.

