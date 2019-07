O vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), se reuniu com representantes do Estado para pedir implantação de sinalização de trânsito com urgência para a cidade de Cerejeiras.

De acordo com o parlamentar, Cerejeiras necessita com urgência que se faça um trabalho de sinalização vertical e horizontal, pois está acontecendo constantes acidentes nas vias urbanas.

Sapata se reuniu com deputado estadual Chiquinho da Emater e com o representante do Detran Coronel Gonzaga, onde pediu apoio para a implantação da sinalização que poderá evitar acidentes graves, e com isso, salvar vidas, salientou o vereador.