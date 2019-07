Na última segunda-feira, 22, um grupo de moradores do Bairro Saõ José se reuniu na UBS Vitalina Gentil dos Santos para iniciar o projeto “Sustentabilidade e Gestão dos Resíduos Sólidos”.

Roseni Mezabarba, idealizadora e agente comunitária da UBS, disse ao Extra de Rondônia que o projeto é alusivo às campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, meses em que se lembra a luta contra o câncer de mama e colo do útero, e do câncer de próstata. “Porém, o trabalho é feito durante o ano todo”, complementa.

O projeto, que contou com apoio de empresários da cidade, iniciou com a pintura no Jardim da UBS. O Poder Legislativo foi representado através do vereador Rafael Maziero.

“Também estamos comemorando, juntos, 14 anos trabalhando de Agente Comunitário na micro área 07, do Bairro São José e 10 anos do projeto ambiental voluntario ‘Terapia de Jardinagem’, que tem como principal objetivo manter o vínculo de amor e união dentro da comunidade, prevenindo doenças e preservando o meio ambiente. Vamos juntos abraçar essa tão nobre causa. Prevenção é o melhor remédio. Muito gratificante poder estar junto de famílias tão abençoadas que trabalham unidos em busca de um mundo melhor”, disse Roseni.