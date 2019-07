O edital para a seleção dos estudantes que participarão das primeiras turmas da Escola Técnica e Profissionalizante de Cerejeiras está em fase de elaboração pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A informação foi dada pela presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), Adir de Oliveira, ao deputado estadual Ezequiel Neiva, responsável pela indicação da escola técnica de Cerejeiras ao Governo de Rondônia. A unidade atenderá os sete municípios do Cone Sul.

Adir Oliveira explicou ao deputado Neiva, que o secretário de Educação, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, tem tomado medidas necessárias para que a escola profissionalizante comece a funcionar em 2019.

Disse que a implantação de um projeto como esse, exige empenho de todos os setores envolvidos, do secretário, do Idep, dos técnicos educacionais e engenheiros, e que todos trabalham com afinco. Adir Oliveira observa ainda, que a elaboração do edital para seleção dos estudantes é mais uma etapa que está sendo superada.

Cursos definidos

Outra novidade anunciada ao deputado Ezequiel Neiva é que o Idep definiu os cursos iniciais da Escola Técnica de Cerejeiras: técnico em manutenção de computadores e técnico em agronegócios. Neiva atentou que o Idep realizou audiência pública com a presença empresários da região, lideranças comunitárias e também fez pesquisa de mercado.

“As pesquisas apontaram os cursos de técnico em manutenção de computadores e técnico em agronegócio como os mais viáveis para a região, mas é claro que outros cursos serão oferecidos no decorrer do projeto”, observou Neiva.