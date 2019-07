O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, na região rural de Colorado do Oeste, na BR 435, próximo do perímetro urbano.

Conforme apurado, um empresário e um pecuarista, pai e filho, estavam na sua propriedade e foram rendidos por dois homens armados com revólveres quando se preparavam para iniciar as atividades.

Os suspeitos anunciaram o assalto rendendo ambos, e realizou ainda dois disparos na direção das vítimas, que por sorte não acertou ninguém. Rendidos, pai e filho foram amarrados e colocados na carroceria da própria caminhonete da marca Toyota, modelo Hillux ano 2016, modelo SRV da cor preta, placas QBV-8090, de Comodoro – MT.

Dando prosseguimento à ação, os comparsas seguiram pela BR 435 até a entrada do Aterro Sanitário do município de Vilhena, localizado no km 20, e lá adentraram em um local de mata fechada, que serviu de cativeiro, sendo que um dos comparsas permaneceu com as vítimas e o outro saiu com a caminhonete.

Por volta das 15 horas, um dos comparsas retornou já sem o veículo e juntamente com seu parceiro de crime, tomaram rumo ignorado em posse de um motocicleta, deixando as vítimas amarradas uma a outra.

Passado algum tempo, as vítimas conseguiram se soltar um do outro, e utilizando a boca, o filho conseguiu desamarrar seu pai, e seguiram por uma estrada, conseguindo pedir socorro para uma caminhão que passava pelas proximidades, sendo encaminhados até o Posto da PRF, onde relataram o fato ocorrido.

Se alguém tiver informações informação que possa levar a localização do veículo, entrar em contato com a Polícia Militar pelo número 190. O nome das vítimas está sendo mantidos em sigilo a pedido da polícia.