Um acidente ocorrido por volta das 18:30h desta quinta-feira (25) na BR 364, envolvendo um Volkswagen Gol, um Volkswagen Voyage e uma Fiat Doblo, deixou três feridos. A colisão entre os veículos aconteceu a cerca de 10 km de Jaru em direção a Ouro Preto do Oeste, próximo ao início da curva da Morte.

Segundo informações, um casal de idoso seguia no Gol sentido a Ji-Paraná quando perdeu o controle do veículo, ao sair a esquerda da via e desgovernado invadiu a pista contraria colidindo contra o Voyage e posteriormente com a Doblo que seguiam em sentido contrário.

Os três veículos especialmente o Gol ficaram destruídos, o casal de idosos ficou preso nas ferragens e recebeu os primeiros socorros de populares que passavam pelo local.

A deputada federal Mariana de Carvalho e o diretor da Radio Massa FM Ivan Lelis, colaboraram com o socorro. Mariana que também é médica, realizou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os feridos foram retirados das ferragens e encaminhados para o Hospital municipal de Jaru. De acordo com a Dra. Mariana, as duas das vítimas do Gol sofreram fraturas em seus membros inferiores e a do Voyage, que uma mulher de Ariquemes, alguns hematomas, porem nenhum corre risco de morte.