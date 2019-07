Neste sábado, 27, acontece em Cabixi, o baile para escolha da Rainha e Princesa do Rodeio. O evento começa às 21h00, no espaço Waldirzão.

Presença confirmada do Mister Tur Rondônia Murilo, Miss Continente Rondônia Erica Barbosa, Rainha da Expocol 2019 – Rivka Macedo.

Sete candidatas estão preparadas para concorrer ao título. De acordo com Adriele Fagundes, a candidata que for eleita Rainha do Rodeio será premiada com R$ 1 mil em dinheiro e a 1ª Princesa receberá a quantia de R$ 500,00.

Os ingressos para o baile de escolha da Rainha, estão sendo vendidos antecipadamente pelo valor de R$ 20,00. Além do desfile, haverá também a apresentação do cantor Rubens Félix e banda. Ingressos antecipados estão disponíveis na Lanchonete e Restaurante Copo Cheio.

O Rodeio acontece nos dias 9, 10 e 11 – de agosto no espaço de eventos Waldirzão.

