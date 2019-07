Na manhã desta sexta-feira, 26, o delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV) apresentou o relatório de mais um caso elucidado em Vilhena.

De acordo com Núbio, o caso se trata de um homicídio contra Edemilson Gomes ocorrido no dia 11 de maio passado, no Restaurante “Chapa Quente”, no km 42, da BR-364, próximo a Vilhena (leia mais AQUI).

Segundo o delegado, no dia do fato, a vítima, na época proprietário do estabelecimento comercial, teria pedido para os caminhoneiros Juraci Pereira e Rogério Fagundes retirassem suas carretas do pátio porque estaria atrapalhando o estacionamento de outros veículos.

Contudo, vítima e motoristas iniciaram uma discussão. Em dado momento, um dos caminhoneiros foi até cabine da carreta buscar uma arma e o comerciante também foi até o restaurante buscar sua arma.

Armados, Edemilson exigiu para o caminhoneiro entregar o revólver, quando, em certo descuido, o outro pegou a arma da cintura do colega e correu para fora do estabelecimento, mas acabou tropeçando e foi alcançado pela vítima. Em seguida, ambos entraram em luta corporal e as armas caíram no chão. Nesse momento, Jaraci teria se apossado novamente da arma e desferiu um tiro contra Edemilson.

O delegado disse que outros motoristas que seriam testemunhas fugiram antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Contudo, o titular da DERCCV disse que a investigação revelou que o caminhoneiro Juraci não agiu em legitima defesa ao matar Edemilson. Ele foi indiciado por homicídio simples e aguardará o caso em liberdade.