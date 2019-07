O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) participou da abertura da 38ª edição do Arraial Flor do Maracujá, a maior festa folclórica da Região Norte, na última sexta-feira (26).

Ao lado do governador Marcos Rocha, do mesmo partido, Jobson Bandeira, superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e demais autoridades, o deputado parabenizou a equipe da Sejucel que trabalhou diuturnamente para a realização da festa.

Eyder Brasil lembrou que a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 160 mil contribuiu para a realização do evento. “Me sinto realizado em contribuir com a cultura do nosso estado, principalmente da nossa capital, pois sou Portovelhense nato”, disse.

Nesta edição, o Arraial Flor do Maracujá contará com quase 50 atrações, entre apresentações de quadrilhas, boi-bumbás, shows e duelos durante os 10 dias de festejo. O arraial é realizado no Parque dos Tanques, na capital.

“Convidamos a população para prestigiar o evento e se deliciar com as comidas típicas e regionais. Além disto, o parque de diversão contará com o ingresso de apenas R$ 3,00, ou seja, valor acessível as famílias”, concluiu.