No último domingo, 28, amigos e familiares promoveram almoço e Jogos de futebol feminino, masculino e misto em Colorado do Oeste, em prol do tratamento de Romário que sofreu acidente em 2018.

O evento aconteceu na Linha 5, esquina com a primeira eixo, e teve iniciativa de familiares e amigos em prol do tratamento de Romário Santiago Gonçalves, que sofreu acidente automobilístico no 04 de junho de 2018. Relembre (AQUI)

Os organizadores agradecem a todos que participaram e ajudaram no evento para o sucesso da festa.

Foram leiloados mais de 40 cabeças de gado, além de prendas menores que foram doados pela comunidade e comércio local.

Romário faz 2 horas por dia de fisioterapia e toma remédios que tem um certo custo elevado. Parentes costeiam o aluguel de uma casa em Vilhena para que ele possa fazer o tratamento.

