A pecuarista Roseli Aparecida dos Santos Sousa, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 30, para fazer uma homenagem ao médico Renato Bueno, de Vilhena.

Ela afirma que a homenagem tem a ver com as atividades do profissional, que é ginecologista, no Hospital Regional de Vilhena (HR) e em outros particulares.

Disse que conhece o médico e é um profissional que sempre ouve as pessoas. “O doutor Renato é uma pessoa extraordinária; atende as pacientes da ala da maternidade do HR com amor, carinho e dedicação há mais de 30 anos. Médicos assim, que tem um afeto e cuidado com o paciente, é difícil de se ver. Por isso achei justo fazer uma homenagem”, frisou.

Roseli enfatizou que escreveu copiando algumas frases de autores, mas que a carta expressa todo o carinho e admiração que tem pelo profissional de saúde.

A pecuarista disse ainda que pensou postar a homenagem nas redes sociais, mas como não tem contas nas plataformas digitais, achou uma ideia fantástica expor sua admiração pelo médico no site Extra de Rondônia.

“Expondo no jornal on line vai atingir milhares de pessoas que vão se encantar e admirar a forma de como o doutor Renato dedica seu trabalho na saúde pública da cidade”, pontuou.

>>> LEIA, ABAIXO, A HOMENAGEM NA ÍNTEGRA:

HOMENAGEM A UM HOMEM EXTRAORDINÁRIO

Querido Dr. Renato, um brilho interior emana de ti!

Sua competência e sabedoria o tornam um homem iluminado.

Você existe, e sua existência deve ser o motivo pelo qual vejo a luminosidade do sol. Certamente é Deus abençoando tão atencioso e responsável profissional que tu és.

Impossível não mencionar suas incontáveis horas de carinho, dedicação, e atenção que presta a cada um de seus pacientes.

Não há de se duvidar que seu nome esteja escrito com letras douradas, toda vez que assina suas receitas médicas.

É uma tarefa árdua encontrar as palavras que representem o tamanho do agradecimento que você merece, e não falo só por mim, falo por muitos vilhenenses que também reconhecem seu valor assim como eu.

Tu és um grande sábio, tens a paciência necessária e nunca desacredita do potencial de cada um.

Suas vitórias e conquistas são contadas pelo sorriso no rosto de cada pessoa que recupera o prazer de viver, por meio de seu profissionalismo, alma, coração.

Deus foi benevolente nos presenteando com o extraordinário médico que você é.

Que Ele continue te iluminando, e você continue sendo esse exemplo de força e coragem, mesmo em dias difíceis, enfrentando sempre um novo desafio. Pois para vencer precisa ser forte, ter garra, e acima de tudo, ter o coração que só você tem.

Com certeza é uma simples homenagem que faço a alguém tão especial e merecedor de todo meu respeito, afinal já o conheço há 46 anos.

Que Deus celestial continue abençoando seus caminhos. Obrigada por ser um médico tão especial.

ROSELI APARECIDA DOS SANTOS SOUSA