O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, na Avenida Paraná, no bairro, Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do carro Chevrolet Corsa, de cor prata, placa NBG-8575/Ariquemes, seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364 e levava no banco de passageiro sua esposa, quando ao realizar uma conversão a esquerda para acessar, foi atingido por uma moto Yamaha, no qual o condutor trafegava na mesma direção.

No impacto, o motociclista, sofreu uma possível fratura na perna e escoriações nos braços. A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou a ocorrência.