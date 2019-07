Representantes da Associação do Bairro Jardim Social (Ambajas), José Pereira e Nivaldo Segheto Pereira, visitaram a redação do Extra de Rondônia, na tarde de terça-feira, 30, para convidar moradores da região para o lançamento do projeto “ Vizinhança Segura”, em Vilhena.

De acordo com os representantes, o projeto é uma iniciativa Ambajas em parceria com a Polícia Militar (PM), e tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a comunidade e a polícia, além de reforçar segurança de cada morador e garantir a integridade física das pessoas e do patrimônio.

Os representantes ressaltam que a reunião do lançamento do projeto será às 16h00 na Rua José Travalon, 2.506, e contará com a presença do comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, do prefeito Eduardo Japonês entre outras autoridades civis.

O QUE É VIZINHANÇA SEGURA

A Vizinhança Segura é uma ação da Polícia Militar do Estado de Rondônia, como parte do Programa Rondônia Mais Segura e consiste na formação e mobilização de uma rede de vizinhos corresponsáveis pela vigilância dos arredores. Transformando os moradores em agentes ativos na segurança do seu bairro.

Para o sucesso dessa rede, é imprescindível estabelecer meios de comunicações rápidos e combinados entre todos os participantes. O primeiro canal de comunicação será um grupo fechado de WhatsApp, com finalidade específica, de acordo com as recomendações do Policial Militar designado. Posteriormente, devem ser convencionados outros meios de comunicação entre a vizinhança (apitos, sirenes, telefone, luzes, etc.).

COMO FUNCIONA

Os cidadãos que vivem ou trabalham em uma mesma vizinhança (rua, vila ou bairro) se reúnem sob a orientação da Polícia Militar e, após receberem informações básicas sobre prevenção, se organizam e estabelecem práticas em prol da segurança de sua comunidade.

Com o Vizinhança Segura é possível resgatar a prática do zelo mútuo entre os moradores, isso dificulta a atuação de criminosos, pois percebem que as pessoas estão mais atentas e unidas em prol da segurança local.