Uma das principais atrações turísticas de Porto Velho, a passarela do Espaço Alternativo de Porto Velho ganhou destaque na edição de junho da revista Arquitetura e Aço, para a região Norte. A revista enaltece o projeto arquitetônico e seu paisagismo urbano. Trata o projeto como um dos principais pontos de lazer e atração turística na região. A publicação é do Centro Brasileiro da Construção em Aço, a de número 53.

Idealizador do projeto da passarela no período em que ocupou o cargo de diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), o deputado Ezequiel Neiva (PTB) disse se orgulhar de umas principais obras realizadas em sua gestão à frente da Secretaria de Obras do Estado (2016/2018). “A passarela tem elevado o nome de Rondônia no cenário internacional”, evidenciou o parlamentar.

Ezequiel Neiva disse que o arquiteto Lorenzo Max Gvozdanovic Villar foi muito feliz na concepção do projeto. O deputado recorda que recebeu do então governador Confúcio Moura (hoje senador) a missão de retomar as obras do Espaço Alternativo. “No projeto inicial constava uma passarela de concreto. Mas pensamos em algo que oferecesse um atrativo a mais para Porto Velho. Aprovei o projeto porque não tive dúvida do seu sucesso”, observou Neiva.

A obra é considerada uma escultura urbana e tem 184 metros de extensão. O arquiteto Lorenzo Villar diz que buscou na paisagem local referências que servissem de inspiração. “Pensei na sinuosidade dos rios, plantas, cobras, e lagartos da região Amazônica e então cheguei a essa forma, com vãos alternados, de tamanhos variados, que dão ritmo e colaboram para harmoniosa composição”, explicou o profissional à revista Arquitetura e Aço.

Bienal de Arquitetura

Em novembro de 2018, a passarela ganhou destaque internacional ao concorrer ao prêmio de melhor projeto de arquitetura em uma das categorias da XXI Bienal Panamericana de Arquitetura de Quito, no Equador.

Confira o link da publicação: