Sites de meteorologia apontam a chegada de uma onda de frio neste final de semana no Brasil, atingindo vários Estados e municípios, incluindo Vilhena.

O site “O tempo Aqui”, do meteorologista Davi Friale, informa que o frio chegará nesta sexta-feira, 2, devido à incursão de uma enorme massa de ar polar.

Contudo, explica que já no sábado e no domingo, deverão ocorrer recordes de frio, com mínimas inferiores a 11ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais cidades do leste e do sul do Acre, assim como no sul e oeste de Rondônia.

As informações de Friale batem com a previsão do site “Clima Tempo”, que prevê que Vilhena registrará mínima de 16°C na sexta-feira. Porém, a temperatura cai ainda mais no sábado, com 12°C e, no domingo, com 11°C.