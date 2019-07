Na manhã desta quarta-feira, 31, o delegado Núbio Lopes de Oliveira, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), falou ao Extra de Rondônia, de mais um caso esclarecido em Vilhena.

O caso se trata de um homicídio contra o jovem Lucas Gabriel, de 18 anos, morto a pauladas no dia 24 de junho deste ano, na Avenida 7 de setembro, no bairro São José. Relembre (AQUI).

De acordo com o delegado, apurou-se no inquérito policial, que no dia do fato, os indiciados Messias e Eduardo, seriam os autores da morte do Lucas.

Núbio disse que Eduardo alegou que a vítima teria arrombando a janela da sua casa e furtado seu botijão de gás, e comentou com o colega Messias a situação.

Eduardo estava inconformado com o prejuízo e com Lucas, que teria zoado dele, dizendo que não tinha provas que ele fosse o autor do furto.

No entanto, no dia do crime, Eduardo e Messias perceberam que a vítima saiu de um bar com uma garrafa de refrigerante, logo após Lucas caminhava pela rua quando foi atacado pela dupla, que agrediu Lucas com vários socos e chutes na cabeça, ficando desfigurado e inconsciente.

O jovem ainda foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena, porém devido à gravidade das lesões a vítima foi encaminhado para um Hospital Regional de Cacoal, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O laudo cadavérico apontou que Lucas sofreu traumatismo craniano. Segundo o delegado, a vítima possuía passagens pela polícia.

Eduardo e Messias foram indiciados pelo crime assassinato e irão responder ao processo em liberdade. De acordo com Núbio, os suspeitos são réus primários e não possuíam nenhuma passagem pela polícia.