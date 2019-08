O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 02, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com Avenida 30, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora da moto, Honda Biz, seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido, parque de exposições, quando ao chegar no cruzamento colidiu um ciclista que teria atravessado na sua frente, e com isso, acabou batendo também em outra moto que estava parada no cruzamento.

No impacto, a motoqueira e o ciclista sofreram vários leões e foram levados por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.