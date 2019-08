O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) resolver parabenizar os 36 anos de emancipação político-administrativa de Cerejeiras de uma forma diferente.

Usando seu talento musical, Neiva gravou um vídeo de 59 segundos onde toca piano e canta uma parte do Hino de Cerejeiras. “Participamos de muitas lutas e batalhas. Vi você nascer e hoje me sinto honrado de poder fazer parte do seu progresso e de todo o seu desenvolvimento”, manifesta.

R$ 1,3 MILHÃO DE INVESTIMENTO

Através de sua assessoria de imprensa, Ezequiel Neiva anuncia mais de R$ 1,3 milhão de investimento em obras diversas, como operação tapa-buraco, aquisição de manilhas para drenagem urbana, construção de poço artesiano, reforma do telhado da feira e aquisição de bebedouros, além da construção de um parque infantil e aquisição de material didático para o projeto “Musicando”, totalizando R$ 1.344.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil reais).

Além das obras por meio de emenda parlamentar, Ezequiel Neiva destaca ainda as conquistas por indicação ao Governo de Rondônia. O parlamentar cita como exemplo a instalação em andamento da Escola Técnica e Profissionalizante de Cerejeiras, e a implantação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na estrutura da Escola Castro Alves. “Estas são indicações fundamentais para o setor educacional de Cerejeiras. Precisamos dar atenção especial aos nossos jovens. A escola militar é muito importante para a fase inicial da educação, enquanto a escola técnica oferecerá a primeira especialização profissional”, explicou Neiva.

PROJETO MUSICANDO

Para Cerejeiras, o deputado Ezequiel Neiva está destinando R$ 284 mil para o Projeto Musicando. O recurso será utilizado para a aquisição de uma coleção didática para dar suporte aos professores no processo de ensino aprendizagem. O projeto deve ser implantado ainda neste ano, e atenderá aproximadamente quatro mil estudantes ao ano, da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

Neiva destinará outros R$ 580 mil à prefeitura de Cerejeiras, para a execução de uma operação tapa-buraco nas vias urbanas.

https://

AQUISIÇÃO DE MANILHAS

No total, o deputado fará o repasse de R$ 350 mil para a compra de manilhas, para serviços de drenagem, visando à melhoria da infraestrutura da cidade.

ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE

Por meio de indicação do deputado Ezequiel Neiva ao Governo de Rondônia, está em fase de implantação em Cerejeiras, a Escola Técnica e Profissionalizante de Cerejeiras. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), vinculado à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) já definiu os cursos iniciais: técnico em manutenção de computadores e técnico em agronegócio.

REFORMA DO TELHADO DA FEIRA E AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS

Quando foi diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva construiu o barracão da feira do produtor. Agora, como deputado estadual está destinando R$ 30 mil para a reforma do telhado antigo, além da compra de bebedouros.

PARQUE INFANTIL

Outro benefício assegurado é para a construção de um parque infantil, o qual será instalado na Praça dos Pioneiros. O investimento é de R$ 50 mil.

POÇO ARTESIANO

Na Associação dos Funcionários Públicos Municipais, no bairro Alvorada, será construído um poço artesiano para atender toda a comunidade. Neste projeto serão investidos R$ 50 mil.

MILITARIZAÇÃO DA ESCOLA CASTRO ALVES

Ezequiel Neiva fez indicação ao Governo, para a implantação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na estrutura da Escola Castro Alves, em Cerejeiras. Neiva frisa que na última semana a Justiça considerou a constitucionalidade das escolas militares em Rondônia.