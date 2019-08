Um incêndio de grandes proporções teve início no início da noite desta sexta-feira 09, em um depósito de móveis e colchões de uma empresa, localizado na Rua Afonso Pena, próximo à Avenida Brasília bairro Km 01, região central de Porto Velho.

De acordo com informações dos moradores, eles ouviram um estrondo e logo em seguida uma fumaça escura saindo dos fundos do depósito, assustados, acionaram o Corpo de Bombeiros para poder averiguar a situação, porém, as chamas se alastraram muito rápido tomando completamente o depósito colocando em risco as casas vizinhas e deixando um rastro de pânico aos moradores.

A Eletrobras rapidamente foi solicitada para poder fazer o desligamento da fiação elétrica pois o fogo também atingiu a rede de alta tensão. Em decorrência do grande número de pessoas que estavam presenciando a tragédia a Polícia Militar foi acionada para dar apoio.

Depois de vários minutos os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas diante da proporção do incêndio, as chamas se alastraram até uma escola e igreja próxima ao local.