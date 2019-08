Os acadêmicos dos cursos de odontologia e enfermagem da Fimca Vilhena participaram da ação social em celebração ao dia do caminhoneiro no último dia 25 de julho. O evento foi realizado em parceria com o Sest/Senat.

As atividades ocorreram no posto Catarinense, onde cerca de 250 caminhoneiros receberam atendimentos. Na ocasião foi oferecido aos participantes palestra sobre a “Prevenção de Câncer de Boca”, além de testes de glicemia e aferição da pressão arterial.

Os acadêmicos estiveram sob a supervisão dos professores Gustavo Fernandes, Rafael Sacchetti, Josiane Mesquita e Vanessa Souza.

CÂNCER DE BOCA

O Câncer de boca é uma das doenças que mais afetam a população, o Inca estima que cerca de 14.700 casos de Câncer na cavidade oral estão previstos para o biênio de 2018/2019. Isso porque a maioria dos trabalhadores são submetidos a atividades com grande exposição da luz solar nos lábios, o que tende a aumentar a probabilidade da doença.

Os sintomas do Câncer de boca, em alguns casos podem ser nítidos, como feridas com ardor na região oral, mas também podem passar despercebidas com machucados indolores e sem cicatrização.

O principal fator de risco para o surgimento do Câncer bucal é o habito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. Por mais que o álcool não seja um causador das alterações neoplásicas bucais, ele atua como um potencializador do fumo por interferir na capacidade de recuperação celular.