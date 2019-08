O Old Ranch está com uma programação pra lá de agitada neste fim de semana. Nesta sexta-feira 16, tem show com a cuiabana Karol Kailler e DJ Lucas Ponce, e mais, aniversariantes com até 10 convidados não pagam a entrada.

Já no sábado 17, a animação da noite fica por conta de Halison & Renato, João Reis e a dupla paulista Téu & Dudu com a festa “Pra lá de Bagdá”.

Não perca tempo e vá conferir, o Old Ranch está localizado na Avenida Major Amarante, 4229, Centro. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 9 8134-4990.