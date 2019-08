Na tarde desta segunda-feira, 26, a redação do Extra de Rondônia, recebeu uma carta enviada por um suposto detendo do presidio Cone Sul, de Vilhena, onde se declara membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O preso não se identifica, mas fala em nome da facção. De acordo com a carta, desde 12 de agosto, diversos direitos foram cortados, como: bando de sol, redução no tempo do horário de visita e visitas íntimas.

Além disso, o detendo nega que o Comando Vermelho tenha se unido ao Primeiro Comando da Capital (PCC), pedindo intervenção militar nas cadeias.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Dirceu Martini diretor do Centro de Ressocialização Cone Sul, confirmou que foram suprimidas algumas regalias devido movimento deflagrado no último dia 12, pelos agentes penitenciários, chamado de operação “legalidade”, no qual visa que o governo atenda suas reivindicações com melhorias salariais, condições de trabalho, entre outros.

Martini afirma que a direção não compactua com o que está acontecendo, mas nada pode fazer, já que é um direito dos agentes penitenciários reivindicar melhorias, e mantém o percentual exigido na segurança da cadeia.

>>>Leia a carta a integra: