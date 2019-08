Aproveitando que nesta semana não tem sessão ordinária na Câmara de Vilhena, quatro vereadores resolveram “arrumar as malas” e embarcaram para a capital federal, Brasília, com a justificativa de “buscar recursos” para o município.

Adilson de Oliveira (PSDB), França Silva (PV), Rafael Maziero (PSDB) e Samir Ali (PSDB) se deslocaram nesta segunda-feira, 26, e retornam à cidade “Portal da Amazônia” na sexta-feira, 30.

Através do Portal de Transparência, os parlamentares apresentaram suas justificativas para a viagem de forma genérica.

Adilson de Oliveira, ex-presidente da Casa de Leis, disse que terá “reunião com o Presidente Nacional das Escolas Legislativas, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, além de reunião com a Bancada Federal”

França Silva explica que o motivo de sua viagem é participar de “reunião com a Subsecretária da Perícia Médica Federal do INSS em Brasília, e reunião com os Deputados e Senadores Federais em busca de recursos para o município de Vilhena”

Já Rafael Maziero também disse que participar da “reunião com a Subsecretária da Perícia Médica Federal do INSS em Brasília, e agenda com os Deputados e Senadores Federais em busca de recursos de emendas Parlamentares para construção de obras do Município de Vilhena”.

Por sua vez, Samir Ali destaca a visita “aos gabinete dos Deputados Federais Expedito Netto e Mauro Nazif e Senador Marcos Rogério em busca de recursos para a instalação da Guarda Municipal para o nosso município”.

Ainda, conforme o Portal de Transparência, cada vereador pegou 4.5 diárias, no valor total individual de R$ 3.150,00.

JAPONÊS EM TUPÃ

O prefeito Eduardo Japonês (PV) está fora de Vilhena desde a segunda-feira, 19 de agosto. Desta vez, pegou diárias para uma série de compromissos em Brasília (DF) e em São Paulo (SP).

Na “Terra da Garoa”, conforme sua justificativa de diárias, visitará dois municípios: Parapuã e Tupã, este último é onde o mandatário vilhenense nasceu. Ele fica por lá até 28 de agosto, quando deve retornar ao “Portal da Amazônia”.

Na página oficial do Portal da Transparência, o prefeito justificou sua viagem a São Paulo, alegando que “irá conhecer o projeto de produção agrícola desenvolvido pelo pequenos produtores rurais nessas cidades” (leia mais AQUI).

LEVANTAMENTO

Conforme levantamento feito pelo Extra de Rondônia, só neste ano, Japonês já embolsou R$ 42.735,00 em diárias, com constantes viagens no trecho Porto Velho/Brasília/ São Paulo. Em 2018, foram R$ 13.365,00. Contudo, desde nesses mais de um ano de mandato, o prefeito embolsou mais de R$ 56 mil em diárias, aponta o Portal da Transparência.