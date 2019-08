Um casal de 28 e 29 anos foi preso após se agredirem nesta segunda-feira 26, em uma residência localizada no bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga entre o casal começou quando a esposa mandou uma foto via WhatsApp para a cunhada. Na imagem ela estava com um fio elétrico no pescoço do filho de seis meses afirmando que ia matar ele e depois tirar a própria vida.

A tia do bebê desesperada telefonou para o irmão que estava no trabalho e contou o ocorrido. O pai da criança rapidamente foi até a residência, mas felizmente viu que não havia acontecido nada com o bebê.

Neste momento, o casal começou a discutir e se agrediram. Com a chegada da polícia, a mulher confessou ter feito a foto com o fio no pescoço do filho, porém, alegou que era apenas para intimidar o marido.

O casal foi levado para a Central de Flagrantes e o Conselho Tutelar acionado para tomar providências em relação ao bebê.