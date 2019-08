O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 27, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor da motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor vermelha, placa NBG-2745/Vilhena, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Dedimes Cechinel (Perimetral), quando ao passar no cruzamento, colidiu com um carro Fiat Uno que trafegava pela Tancredo Neves, sentido Porto Velho, e teria avançado a placa de “PARE”.

No impacto, o motoqueiro sofreu escoriações na perna e na cabeça. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou boletim de ocorrência.