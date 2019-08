De acordo com as primeiras informações, um corpo de um homem foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira, 28, dentro de uma fossa na Rua 743, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Ainda não há nenhuma informação sobre a causa da morte, mas a Polícia Técnico-cintífica (Politec) está no local.

A vítima foi identificada até o momento como Wellington, porém, conhecido como “VÔ”. A vítima aparenta ter entre 30 a 35 anos, e de acordo com informação da perícia, devido ao estado de putrefação, o corpo estava no local há mais ou menos três dias. O cadáver vai passar por exames de necrópsia, para revelar a causa da morte.