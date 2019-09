O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 02, no Avenida Jô Sato (BR-174), em Vilhena.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta Honda NXR Bros 150, placa NCS/1646-Theobroma, seguia pela Jô Sato, sentido aeroporto, quando ao chegar próximo ao acesso da Avenida Brasília, um adolescente que conduzia uma bicicleta, teria atravessado na frente do veículo, com isso, ocasionando a colisão.

No choque, o ciclista sofreu um corte na cabeça e algumas escoriações. Já o condutor da moto, teve fratura na perna direita e no braço esquerdo, entre outros ferimentos. Ambas as vítimas foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PRF isolou o local para a Polícia Técnico-científica (Politec) fazer a perícia e depois registrou o boletim de ocorrência.