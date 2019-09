Vilhena realizará no próximo dia 22 de outubro o “15º Leilão Direito de Viver” em prol do Hospital do Amor de Porto Velho. O evento ocorrerá as 10h no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito em Vilhena.

De acordo com o coordenador da unidade, Odair Flauzino de Moraes, este ano o leilão será presidido pelo presidente Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), Francisco Menk Rota, mais conhecido como “Kiko Campo Grande”, e tem como finalidade ajudar a angariar fundos para o hospital.

O representante relata que o leilão em Vilhena contará com almoço e show. Serão leiloados cerca de 200 gados e outras prendas doadas por artistas, empresários e comerciantes. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 500 mil.

Moraes explica que hoje a unidade encontra-se com um déficit mensal de R$ 3 milhões, isso porque há cinco hospitais fixos de tratamentos, 14 unidades fixas de prevenção e 23 móveis também de prevenção. Com isso, são essas ações que cobrem todo o orçamento.

METAS

Em Rondônia houve cerca de 62 leilões com arrecadação de R$ 19 milhões. Este ano haverá 66 leilões contando com a participação dos 52 municípios e alguns distritos.

A meta de 2019 é alcançar os R$ 25 milhões. “Rondônia é um Estado de solidariedade, e que ajuda mesmo. Trouxemos uma unidade pra cá devido o fluxo de moradores indo se tratar, sem recursos nenhum. Por isso lutamos para cobrir esse déficit”, detalhou o coordenador.

SERVIÇOS

Atualmente a unidade de Porto Velho atende cerca de 700 pessoas por dia, com oferta de quatro centros cirúrgicos, 10 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 80 leitos de internação.

O coordenador conta que está programada para a primeira semana de dezembro a vinda da carreta a Vilhena, para realizar os exames preventivos gratuitos em mulheres de 40 a 69 anos.

OUTRAS ATIVIDADES

Também para ajudar na manutenção dos serviços nos dias 17,18 e 19 de outubro, será realizado em Barretos o primeiro rodeio em prol da vida com toda a renda destinada ao hospital.