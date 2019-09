A assessoria local do governador Marcos Rocha (POSL) está elaborando agenda do Chefe do Executivo na região, mas o Extra de Rondônia apurou que ele deverá estar no Cone Sul nesta quinta-feira, 05, e sexta-feira, 06, ocasião em que comanda cerimônia de entrega de títulos de posse, ação do programa “Título Já”.

Marcos Rocha deve visitar Vilhena e Cerejeiras, mas moradores de Chupinguaia também serão contemplados. A previsão é que sejam entregues mais de 200 títulos de posse de propriedades urbanas. Outras atividades deverão ser executadas pelo governador, mas por enquanto ainda não há confirmação.

O programa “Título Já”, considerado o maior programa de regularização fundiária urbana da história de Rondônia, é uma iniciativa do governo do Estado, através da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), em parceria com as prefeituras, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg).

Mais informações sobre a agenda do governador Marcos Rocha no Cone Sul do Estado deverão ser disponibilizadas nas próximas horas à imprensa.