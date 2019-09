Além de Vilhena e Cerejeiras, o Extra de Rondônia apurou que o governador de Rondônia também tem compromissos marcados em Colorado do Oeste na sua vinda ao Cone Sul esta semana.

Ele estará na cidade na sexta-feira 06, com solenidade marcada para as 10 horas, contando com a presença de autoridades municipais, além de deputados e senadores, assim como integrantes do primeiro escalão do Estado. Estão previstas diversas atividades para acontecer na ocasião.

De acordo com informações, em Colorado o governador fara assinatura de convênios, os quais não foram especificados, entrega de equipamentos e inauguração da capela mortuária do Município, além de asfalto no Conjunto Habitacional. A cerimônia será realizada no plenário da Câmara de Vereadores da cidade.

O evento está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Colorado, que já expediu convites para autoridades, lideranças e empresários de toda a região.