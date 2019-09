O deputado estadual Anderson Pereira (PROS) revelou na segunda-feira,02, ter sido vítima de ação criminosa praticada por hackers que invadiram sua conta na rede social Telegran.

Ele disse que os invasores tentaram aplicar-lhe golpe, mandando pedidos de ajuda financeira para os seus contatos. O parlamentar alertou que qualquer mensagem desta natureza encaminhada por sua conta deve ser comunicada imediatamente à polícia. Segundo o parlamentar, os criminosos pedem que façam depósito ou transferência bancária.

Ele registrou boletim de ocorrência acerca do fato e desativou sua conta na rede social para evitar a disseminação de mensagens falsas. Ele enfatizou o alerta aos seus contatos através dos meios de comunicação, deixando claro que ninguém deve atender nenhum chamado que não seja feito diretamente por ele. “Estou sendo vítima de pessoas de má fé”, alertou o parlamentar.

Nos últimos meses vários ataques do gênero vem acontecendo em Rondônia, sendo que as páginas na internet do governo do Estado e da prefeitura da capital enfrentaram este tipo de situação.