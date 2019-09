A Polícia Militar (PM), foi chamada na noite de sexta-feira, 6, no Hospital Regional de Vilhena (HRV), pois um homem havia dado entrado com vários ferimentos pelo corpo.

Conforme boletim de ocorrência, a PM fez contato com a vítima identificada como Evaldo Alves Viana, de 40 anos, na qual contou que estava num bar próximo ao hospital, onde já havia estado em outros dois dias, pois certa tinha certa amizade com R.P.S, de 33 anos, que mora no local e disse ser irmã da proprietária.

Contudo, na noite de ontem (sexta), chegou no bar, sentou debaixo de algumas arvores que há no local e foi atendido pela amiga. Porém, um homem identificado por Giovanny Rudrigo Alves de Souza, de 41 anos, que estava na companhia da proprietária, foi por três vezes até a mesa onde estava a vítima e mandou que ele fosse embora, se não iria bater nele, que em Rondônia não é igual a Goiás, Estado que a vítima mora, que ele poderia sair dali morto.

A vítima se recusou a sair do local. Com isso, Geovanny se apossou de um taco de sinuca e desferiu vários golpes em Evaldo, que foi levado ao HRV com diversos ferimentos.

Uma guarnição foi ao local e encontrou o agressor visivelmente embriagado, no início negou que tenha agredido a vítima, porém, na delegacia admitiu que teria mandado ele ir embora.