Com uma participação das mais expressivas no número de pilotos, a pista do circuito Lauro Siconi, em Machadinho do Oeste, foi palco de mais um grande show de emoção e adrenalina com a realização da festa Motocross e Festival de Praia Garota Cachoeira 2019.

O forte calor do fim de semana, aqueceu ainda mais o clima da disputa, com acirrados pegas a cada bateria da prova que teve como destaque, o piloto vilhenense, que ficou em 1º lugar na categoria juvenil. Guilherme que competiu com vários pilotos, ficando em primeiro lugar nas baterias na sua categoria.

Contudo, o jovem piloto que possui vários títulos na modalidade, representou bem Vilhena e agradeceu o apoio das empresas patrocinadoras para a competição. Biscola voltará aos treinos para a terceira etapa do campeonato.