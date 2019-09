A celeuma criada com a iniciativa unilateral do prefeito Eduardo Japonês em torno de negociação da dívida do Município com a companhia de energia no valor de R$ 34 milhões, permaneceu estacionada na noite de terça-feira, 10, com mais uma retirada de pauta da matéria na sessão da Câmara de Vereadores.

Por outro lado, requerimentos apresentados pelo vereador Samir Ali (PSDB) em torno da mesma temática acabaram sendo aprovados, o que indica que essa história ainda se arrastará por algumas semanas.

Rumores de que a assessoria do Chefe do Executivo pressionou vários parlamentares ao longo do dia pela aprovação da proposta foram a tônica dos bastidores da reunião do Legislativo.

Cercado de controvérsias e assunto político mais quente do momento, o projeto de reconhecimento da dívida e parcelamento, apresentado como uma solução para um problema antigo, se transformou numa bomba política para o prefeito.

A forma como a negociação foi feita, através de uma iniciativa exclusiva de Eduardo Japonês sem participação do Parlamento é a raiz da crise, que se potencializa na medida em que se descobrem fatos que carecem de esclarecimentos acerca da relação entre o Município e as Centrais Elétricas de Rondônia.

Indícios apontam situações incomuns ao longo dos anos, o que torna ainda mais necessária uma profunda análise e discussão sobre o assunto antes de qualquer posicionamento.

Perspectivas neste sentido foram criadas com a aprovação dos requerimentos de Samir Ali, cujas respostas podem dar sentido a questão e cobrir lacunas que estão gerando insegurança por parte dos parlamentares para decidir sobre a matéria.

Muita gente acredita que se Eduardo cessar a pressão o desenrolar da crise pode até ficar mais ameno, porém o fato é que alguns estragos na relação entre o prefeito e sua base de apoio já são evidentes.

A sessão desta semana também foi marcada por evento relacionado a campanha do “Setembro Amarelo”, de prevenção ao suicídio, com direito a vereadores e servidores da Câmara usando camisas alusivas a iniciativa.