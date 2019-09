A vítima identificada até o momento como sendo Jhonny Frank, foi baleada na noite desta quarta-feira, 11, quando caminhava pela Rua Belo Horizonte, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, populares ouviram disparos de arma de fogo e chamaram a Polícia Militar (PM), que ao chegar no endereço citado, encontraram a vítima ferida com um tiro na perna.

Segundo a vítima, contou a polícia que caminhava pela rua quando dois homens numa moto, na qual não soube dizer marca ou modelo, se aproximaram, o carona desceu de arma em ponho e efetuou cerca de três disparos acertando um em sua perna.

A vítima mesmo ferida conseguiu correr e os bandidos fugiram. Jhonny foi levado para o Hospital Regional de Vilhena (HRV) pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima ainda relatou aos militares que acabou de sair do Centro de Ressocialização Cone Sul, onde cumpriu pena por tentativa de homicídio.

No período em que esteve preso fez vários desafetos na cadeia. Porém, no momento, não faz ideia de quem possa ter tentado lhe matar.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde será investigado pela Polícia Civil.