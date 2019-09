Aconteceu na última sexta-feira, 6, encontro de instalação do partido Patriotas em Cabixi, evento que contou com a participação de expressões estaduais da legenda no Estado.

A mais nova sigla organizada na cidade está disposta a mostrar ao que veio e anunciou que terá candidatos para a disputa eleitoral do ano que vem. Adilson Fagundes é o presidente do diretório municipal dos Patriotas no Município.

A reunião com participação do presidente estadual do partido, Marcos Neves, que veio de Porto Velho especialmente para a ocasião. Também estiveram presente o vereador José Augusto, de Ariquemes, e o presidente do Patriotas em Colorado do Oeste, “Dr. José Veterinário”. No encontro filiados e simpatizantes locais demonstram entusiasmo e otimismo com relação a participação da sigla nas eleições municipais. O Patriotas anunciou quer pretende lançar nominata para concorrer às vagas do Legislativo, assim como terá nome para concorrer a prefeito.

Após as formalidades houve uma confraternização entre os presentes, quando o presidente do diretório agradeceu a disposição dos visitantes em fazer tão longa viagem para prestigiar o encontro, além de ressaltar o trabalho que o Patriotas vem desenvolvendo em Rondônia, “mostrando a força do partido e sua importância no contexto político do Estado”.