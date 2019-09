Rony Corrêa de Menezes, de 19 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 11, quando trabalhava na construção de um secador próximo a cidade de Cabixi.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, começou a chover e, com isso, a vítima subiu na construção de uma torre para pegar uma furadeira.

Entretanto, uma rajada de vento forte chegou rapidamente e derrubou a torre com a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Porém, as causas exatas do incidente somente a perícia irá apontar. Após os trabalhos de praxe o corpo foi removido pela funerária Center Pax de Colorado.

A vítima morava próxima ao local da construção do secador.