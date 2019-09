Na manhã de quarta-feira, 11, um produtor rural de Cabixi, que pediu para preservar sua identidade, sofreu uma tentativa de golpe através da rede social.

Através de um número que não lhe era familiar um desconhecido entrou em contato com a esposa dele, fazendo uma cobrança.

As vítimas desconfiaram da chamada e conseguiram desmascarar o golpista, o qual provavelmente deve ter feito a chamada de dentro de um presídio.

Os prints do diálogo encaminhados ao Extra de Rondônia revelam o estelionatário falando de forma dissimulada, através de meias palavras, tentando induzir a vítima a lhe enviar dinheiro.

Ele começa dizendo que está aguardando “aquele dinheiro” que a pessoa tinha ficado de depositar, esperando que a pessoa caísse no golpe. O produtor finge ter caído na armadilha, e faz o jogo do golpista, primeiro dizendo não saber qual o valor, e em seguida sugerindo que seria R$ 450,00, contando com imediata concordância do outro.

Mais adiante, a vítima pergunta se está falando com o “Marcelo”, obtendo nova confirmação.

A esperteza do produtor rural fez com que o bandido enviasse imagem de um cartão bancário da conta onde o dinheiro deveria ser depositado. Trata-se de uma conta na Caixa Econômica Federal (CEF) de Goiânia, no nome de Arino Silva Soares.

Apesar do banco ser fora de Rondônia, o número do celular de onde a chamada foi realizada tem o DDD do Estado.

Depois de conseguir as informações, o produtor enviou um áudio ao golpista dizendo que sabia da fraude e ironizando a situação, insinuando que o bandido estaria ligando de dentro de um presídio, fazendo referências a comida de detentos.

Para surpresa dele, a mensagem foi respondida também através de áudio, com uma imagem de marmita de cadeia sendo encaminhada anexo.

Apesar da confirmação da tentativa de golpe, a vítima não registrou boletim de ocorrência mas fez questão de divulgar a imagem do cartão bancário para alertar as pessoas quanto ao golpe.