Foram presos na manhã deste sábado 14, a mãe, o pai e o tio da menina de 8 meses que morreu na sexta-feira 13, por suspeitas de abuso sexual.

O pedido de prisão provisória foi feito pelo delegado plantonista da Central de Polícia, que não viu motivos para o flagrante, mas disse que a prisão é necessária para o esclarecimento dos fatos. Um juiz plantonista concordou com as alegações e decretou prisões provisórias.

No pedido, o delegado destacou que apesar de serem os únicos no terreno onde a menina morreu, não há elementos de culpa para serem acusados, mas a situação precisa ser melhor investigada com a realização de pericias, exames e oitivas de testemunhas.

O delegado avaliou ainda que eles entraram em contradição e podem estar se preparando para possível fuga.

MORTE



A criança foi encontrada morta pela mãe no final da manhã de sexta-feira 13, no quarto de uma residência localizada no Bairro Lagoinha, na Zona Leste de Porto Velho.

A mãe contou para os policiais que acordou por volta das 08h, alimentou a filha, deixou-a dormindo juntamente com sua irmã de dois anos, e voltou a dormir. O marido acordou, tomou café e foi para a casa da sogra, que fica no mesmo terreno. O tio chegou depois e ficou conversando com a mãe.

A mulher contou ainda, que por volta das 11h, a filha dela de dois anos acordou chamando pela mãe. Quando a mulher chegou no quarto para olhar as duas filhas, ela percebeu que a menina não estava respirando e tinha marcas roxas no corpo.

Desesperada, a mulher gritou por socorro, o pai da menina que estava na casa da mãe, pegou a criança e a socorreu, mas a menina já chegou sem vida na UPA.

Para os policiais, o médico plantonista informou que a criança apresentava sinais de estupro, mas que precisaria de exames mais detalhados para apurar as causas da morte.