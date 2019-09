O decreto proposto pelos vereadores José Carlos de Lima, vice-presidente do Legislativo, Sidinei dos Santos Moura e Terezinha Rosa Silva, que reduzia o número de integrantes do Parlamento de nove para sete foi rejeitado em votação ocorrida na sexta-feira, 13, durante sessão ordinária, leia (AQUI).

A matéria só contou com apoio dos seus propositores, e houve uma abstenção. Os autores do decreto tomaram a iniciativa visando enxugar as despesas da Câmara de Vereadores de Corumbiara.

Ficaram contra a proposta os vereadores Valdinei Espíndola, Jadir Medeiros, Daniel Camilo Neves, João Matias Valadão e José Firmino da Silva. A vereadora Ildelita Raulino de Oliveira, em viagem para a capital, se absteve de votar. Dos cindo opositores, três justificaram o voto contrário, todos com argumentação semelhante.

No ponto de vista deles a redução do número de integrantes do Legislativo não trará economia significativa, podendo até ocasionar prejuízo na representatividade popular junto ao poder público.

Já os autores do decreto argumentaram em defesa de sua propositura que a redução do número de integrantes do Legislativo seria expressiva tanto com relação aos gastos com salários quanto com despesas em diárias. No entanto, mesmo com a defesa veemente da matéria o decreto acabou rejeitado, e pelo menos para a próxima legislatura a formação do Poder Legislativo de Corumbiara via permanecer contando com nove integrantes.