O deputado Chiquinho da Emater (PSB) visitou o Distrito de Calama, localizado na região do Baixo Madeira e o assentamento Rio Preto na Linha 29, onde participou de uma reunião na Escola General Osório, envolvendo a comunidade e membros de associações para tratar sobre as demandas da região.

Dentre as reivindicações discutidas foram apresentados ao parlamentar temas como: educação, agricultura, regularização fundiária, estradas, logística, turismo, além da mobilidade e da comunicação da região.

Na área da educação foi levantada a necessidade da instalação de um dormitório para acomodar os professores que vem à comunidade dar aulas, além da reforma da quadra da escola General Osório que precisa de reparos para restabelecer as atividades desenvolvidas na estrutura no Distrito de Calama.

Respectivo a agricultura os moradores solicitaram alternativas para a implantação de um mini porto na comunidade, visando melhorar a logística no escoamento de toda a produção agrícola bem como o recebimento de pessoas que transportam mercadorias.

Outras demandas foram inerentes a criação de um barracão para a produção de farinha, além da reforma de maquinários para a ampliação de mecanismos, onde foi tratado também sobre a regularização fundiária, no qual os associados pedem diretrizes para a obtenção de suas propriedades, a fim de possuírem legitimidade para aquisição de crédito e fomento buscando ampliar seus negócios.

No tocante ao turismo a comunidade apresentou ao deputado a necessidade de uma pista de pouso, tornando-se mais uma alternativa de acesso para turistas e investidores, que optem evitar a longa viagem de barco até Calama.

Outro ponto defendido pela comunidade foi à implantação de um curso de pilotos de embarcações voltado aos moradores do distrito para ampliar os serviços na região para também atender os turistas.

MOBILIDADE E SEGURANÇA

A comunidade também indicou a possibilidade de reformas das calçadas da vila, onde o deputado percorreu por vários trechos identificando desgastes do pavimento, no qual buscará uma solução para revitalizar a estrutura.

A iluminação do porto também foi outra demanda levada ao parlamentar que solicitou um levantamento junto aos membros da comunidade para buscar viabilizar recursos destinados a instalação de lâmpadas, visando o aumento da segurança de quem trafega na estrutura.

ASSENTAMENTO RIO PRETO

Em cumprimento de agenda o parlamentar participou de uma reunião realizada com a Associação dos Produtores Rurais do Projeto Rio Preto na linha 29, Rio Machado, onde os membros solicitaram manutenções de estradas, a implantação de energia e internet, além da regularização fundiária e a construção de uma escola para atender alunos do ensino básico.

“Vim à região iniciar os trabalhos e identificar os problemas enfrentados pela comunidade para me empenhar na busca de alternativas, a fim de solucionar as questões expostas“, pontuou o deputado.

Durante a visita o parlamentar agradeceu a oportunidade e saudou a presença da diretora da escola Joana Gusmão, da chefa do Núcleo Didático das Escolas do Madeira (NARQUE), Girlaine Nobre, dos membros da Emater Tatiane Moraes, Marivaldo Boto e a todos os amigos presentes.

O fechamento contou com a exibição do curta Metragem “Olho de Boto” do aluno João Vítor Santos que mostra na ficção a cultura de Calama, que já foi consagrado com a conquista de dois títulos na categoria teatro em Rondônia.