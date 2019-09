O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 20, no cruzamento da Avenida Melvin Jones, com a Rua Edvaldo Luciano da Silva, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do veículo Fiat Toro, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento das vias, um Fiat Palio, que trafegava pela Rua Edvaldo Luciano, sentido Porto Velho, teria avançado a preferencial, causando a colisão.

No impacto, o condutor do veículo Toro, perdeu o controle de direção. Com isso, bateu contra o muro de um barracão. Já Fiat Uno, foi arremessado no canteiro central da pista.

Apesar do choque violento, os motoristas saíram ilesos, apenas tiveram danos materiais. A PM isolou o local para perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.