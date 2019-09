O autônomo Wesley do Nascimento de Souza, de 26 anos, acusado de matar a tiros um casal em 13 de dezembro de 2018, foi condenado a quase 20 anos de prisão durante o júri popular realizado nesta quarta-feira, 25, no Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena.

A pena exata foi de 19 anos e 10 meses de prisão pelo duplo homicídio do casal Abrão Fernandes da Silva, de 29 anos, e Geovana Assis Costa, de 15 (leia AQUI)

O julgamento foi presidido pela juíza de direito, Liliane Pegoraro Brilhava, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e advogado Márcio de Holanda, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O duplo homicídio aconteceu por volta das 07h30, na rua 11, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, em frente à casa onde o casal morava.

Conforme a acusação, Wesley teria premeditado o crime e foi até o local do fato às 5h, conduzindo um carro Fiat Uno, cor Prata, de vidros escuros, permanecendo até às 07h30, momento em que as vítimas saíram da casa, de moto, para irem ao trabalho, e foram surpreendidos pelo réu. Abrão foi assassinado com mais de 14 tiros, enquanto que Geovana com 3.

SÓ QUERIA “CONVERSAR”

Em depoimento no júri popular, Wesley assumiu ter matado Abrão, mas negou ter atirado em Geovana. Alegou que chegou na casa com o intuito de apenas conversar com Abrão , mas que este sacou uma arma, momento em que saiu correndo, indo até o carro, pegou uma arma e atirou várias vezes contra Abrão. Com relação a Geovana, ele disse não saber o que aconteceu com ela.

Wesley disse que estava sendo ameaçado por Abrão por ciúmes, por ele ter “ficado” com Geovana.

INCERTEZAS NA MOTIVAÇÃO DO CRIME

Ao fazer uso da palavra, o promotor de justiça apresentou suas alegações e assegurou que Wesley foi responsável pelo duplo homicídio. “O réu disse que foi à casa do casal às 5h só para conversar. Quem iria conversar nesse horário? Se esse fosse a intenção, ele iria ao serviço do Abrão, por exemplo”, questionou.

O promotor também descartou a argumentação de Wesley de que ele teria um relacionamento extraconjugal com Geovana, já que o casal só tinha um único aparelho celular e era difícil até o contato com sua família. Ainda, no júri, o promotor apresentou o depoimento, em áudio, de uma testemunha que confirmou ser Wesley o autor dos disparos que também matou Geovana.

Para ele, ainda há incerteza da verdadeira motivação do duplo homicídio que, segundo ele, poderia estar ligado a drogas. “O réu deve ser responsabilidade pelos dois homicídios, já que as vítimas foram mortas sem qualquer chance de defesa. O crime foi premeditado”, pediu aos membros do júri.

DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO

Por sua vez, a defesa, esquematizando a cena do crime com brinquedos, rebateu as argumentações do promotor de justiça, questionou a falta de dados técnicos da perícia e tentou provar que Wesley matou Abrão porque esteve em domínio de violenta emoção, já que apenas reagiu à ameaça de ser assassinado a tiros quando foi apenas “conversar” .

Frisou também que o réu não é responsável pela morte de Geovana. “Há tantos casos de pessoas inocentes que foram condenadas por erro, e não acredito que isso possa acontecer hoje neste júri. Peço a todos os membros do Júri que julguem com isenção para não levar à cadeia um inocente”, conclamou o profissional de Direito.

Após conhecida a sentença, O advogado Márcio de Holanda disse que vai recorrer da sentença. Wesley está preso desde que se apresentou à polícia, após alguns dias do crime.

O CASO

Em 27 de dezembro de 2018, o Delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, apresentou a conclusão do inquérito do crime.

Afirmou que o núcleo de investigação chegou a Wesley, devido às câmeras de segurança terem registrado o veículo que Wesley usou para chegar ao local do fato e onde aguardou as vítimas até que estas saíssem para trabalhar.

Foi descoberto que Wesley pegou uma motocicleta emprestada de uma terceira pessoa, que também estava no local e seguidamente a emprestou para o proprietário do Fiat Uno que usou no crime (leia mais AQUI)