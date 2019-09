Leandro Alves dos Santos, foi denunciado pelo Ministério Púbico do Estado de Rondônia (MP), por estupro de vulnerável na cidade de Colorado do Oeste, incurso no artigo 217-A e 226, II na forma do artigo 71 do Código Penal Brasileiro.

Consta nos autos, que em meados de 2017 a 2018, na Rua Canibais, bairro Cruzeiro, em Colorado, Leandro, praticou atos libidinosos e manteve conjunção carnal, em continuidade delitiva com sua filha adotiva na época com 13 anos de idade.

Em depoimento, a mãe da vítima e companheira do acusado, relatou que conviveu com ele por 10 anos, e nunca suspeitou de alguma atitude, soube dos fatos narrados no dia que a vítima fez a denúncia.

Contudo, o acusado aproveitava a hora que sua esposa estava no trabalho para assediar a vítima. Entretanto, após minuciosa investigação munidos de provas testemunhais e laudos o MP ofereceu denúncia.

Todavia, na terça-feira, 24, Leandro foi julgado e condenado a um apena de 20 anos de prisão.