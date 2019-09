O caso foi registrado no início da noite de terça-feira, 24, na Unidade Integrada de Segurança Pública, (Unisp), de Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), uma funcionária do Hotel Santa Rosa, chamou a Polícia Militar (PM) e contou que um homem se hospedou no hotel por dez dias, sendo que no final da tarde de ontem pediu para funcionária fechar a conta, pois iria viajar.

Com isso, o hospede solicitou para a recepcionista o número da conta bancaria do hotel para que sua empresa, localizada em Goiana/GO, efetuasse o depósito referente aos dias que ficou hospedado.

Contudo, algum tempo depois, o hospede apresentou um comprovante de deposito no valor de R$ 1.400,00 para a recepcionista, porém, a mesma disse a ele para aguardar a confirmação do deposito. Entretanto, em um descuido da atendente, o homem fugiu do hotel.

Todavia, horas depois, a funcionária confirmou que o suspeito havia aplicado o golpe do envelope vazio. Ela ainda informou a polícia que o homem fugiu num veículo Fiat Palio, de cor prata, ano 2012, placa OGZ-7185/Goiana.

O Serviço de Investigação e Captura da Polícia Civil (Sevic) irá investigar o caso.